Hakkari Yüksekova\'da 3 yıldır kullanılmayan okul binasındaki yangın hasara yol açtı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye 55 kilometre mesafedeki Dağlıca köyünde 3 yıldır kullanılmayan iki katlı okul binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yaklaşık 4 saatte söndürülen yangında, binanın tüm bölümlerinde hasar meydana geldi.

Yangın sırasında bir vatandaş, alevlerden zarar görmemesi için direkteki Türk bayrağını indirerek güvenli bir yere aldı.