Hakkari Yüksekova\'da 3 yıldır kullanılmayan okul binasındaki yangın hasara yol açtı

Hakkari Yüksekova'da 3 yıldır kullanılmayan okul binasındaki yangın hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca köyünde 3 yıldır kullanılmayan okul binasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında binanın tüm bölümleri hasar gördü; bir vatandaş da direkteki Türk bayrağını indirerek güvenli yere aldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye 55 kilometre mesafedeki Dağlıca köyünde 3 yıldır kullanılmayan iki katlı okul binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yaklaşık 4 saatte söndürülen yangında, binanın tüm bölümlerinde hasar meydana geldi.
Yangın sırasında bir vatandaş, alevlerden zarar görmemesi için direkteki Türk bayrağını indirerek güvenli bir yere aldı.
Kaynak: AA
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