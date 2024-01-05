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Hakkari Yüksekova'da Kar ve Tipi Etkili Oldu - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Kar ve Tipi Etkili Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ile birlikte tipi de etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, ana arterlerde kar küreme çalışması yaparak trafikte sorun yaşanmamasını sağladı. Kar yağışının devam etmesi halinde köy ve mezra yollarının kapanabileceği uyarısı yapıldı.

Hakkari Yüksekova\'da Kar ve Tipi Etkili Oldu
05.01.2024 - 22:47,
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar ile birlikte tipi de etkili olurken, ilçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatleri itibariyle kar ile birlikte tipi de etkili oldu. Lapa lapa yağan kar kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştığı belirtildi. Karayolları 117. Şube Şefliği, sorumluluk sahasındaki ana arterlerde, trafikte herhangi bir sorun yaşanmaması için kar küreme çalışması yaptı. Yetkililer, kar yağışının devam etmesi halinde birçok köy ve mezra yolunun kapanabileceğini belirtirken, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu. (DHA)

Kaynak: DHA
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