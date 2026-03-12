Hakkında 19 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan R.B'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
