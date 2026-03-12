Hal Esnafıyla Sahurda Bir Ara Gelen İbb Başkanvekili Aslan: Ülkenin Birliğe ve Dirliğe İhtiyacı Var, Çalışmaya İhtiyacı Var

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sahurda hal esnafıyla bir araya geldi. Konuşmasına, esnafın gece gündüz çalışarak kentin ihtiyacını karşılanmasına büyük katkı sağladığını belirterek emekleri için teşekkür ederek başlayan Aslan, "Birileri uyurken siz çalışıyorsunuz. Siz uyurken de başkaları hayatına devam ediyor. Böyle baktığınızda Allah hepinizden razı olsun. Netice itibarıyla bu ülkenin birliğe ve dirliğe ihtiyacı var, çalışmaya ihtiyacı var. Hepimiz alın teri dökerek gece gündüz mücadele ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan Bayrampaşa'da hal esnafıyla sahur yaptı. Hal esnafının yaptığı işin önemine değinen Aslan, "İstanbul'da düzenin bir şekilde sürmesi, gıda krizinin olmaması, meyve ve sebzenin zamanında İstanbul'a ulaştırılması çok kıymetli. Şimdi esnaf olmayan birisinin ya da bunu yaşamayan birisinin bu anlattıklarımızı anlaması mümkün değil. Birçoğunuz pazarcılıktan gelmiş olabilirsiniz. Hatırlarsınız, 70'li 80'li yıllarda pazarda tezgahlarda meydanlarda su satarak geldik. Dolayısıyla hepinizin emeğine sağlık. Bugün burada olmaktan, sizinle beraber sahur yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Az önce söylediler; Nevzat abi bizim abimizdi, dostumuzdu. Başkanımızla beraber çok mücadele ettik birlikte. Allah rahmet eylesin Nevzat abiye ve diğer vefat eden abilerimize" dedi.

"Bu ülkede yaşamak, ayakta durmak, hizmet etmek, iyilik yapmak zor iş"

Sahur programlarının Ekrem İmamoğlu ile başladığını belirten Aslan, "Ne zaman başladınız? Her sahur yapıyor musunuz dedik; 'Yok, normalde herkes kendi yazıhanesinde sahurunu veya iftarını yapar. Ekrem Başkanımızla beraber bu sürece başladık' dedi. Şimdi kendisi Silivri'de, biliyorsunuz mahkemesi devam ediyor. Bu ülkede yaşamak, ayakta durmak, hizmet etmek, iyilik yapmak zor iş. Ama işte sizin kendi mücadeleniz, bizim kendi mücadelemiz... Herkes kendi çapında bir şeyler için; bu topraklar için, ailesi için gece gündüz mücadele ediyor." şeklinde konuştu.

Aslan ekonomik koşullarından zorluklarından bahsederek, "12 ay oldu tam Ekrem Başkan tutuklanalı. Ben de 12 ay önce göreve geldim. Ekmek kazanmak zor. Bu ülkede şu an ekonomik olarak çok rahat yaşamak zor. Uzunca bir zamandır, 2018'den beri büyük bir ekonomik kriz yaşıyor ülke. Ama işte sizlerin sayesinde, bizlerin sayesinde bir şekilde toplum ayakta duruyor. Yaklaşık her ay 2 milyar liraya yakın nakdi sosyal yardım desteği sunuyoruz İstanbul'daki ihtiyaç sahibi ailelere. Bizim kasaba dedim ki 'Ramazan nasıl geçiyor, ciroda hiç artış yok mu?'. 'Vallahi' dedi, 'bizde de yok, iki yıldır bizde de işlerde bir kısım düşme var'. Birlikte mücadele edeceğiz ve bu zorluklardan, zor zamanlardan birlikte geçeceğiz. Veresiye dönemi dedi, onu da görüyoruz dedi. Kredi kartı hakim değil mi dedim? Henüz tam etki etmedi dedi. Önce alıyor, satıyor, sonra geliyor faturasını mecburen kesiyoruz, bazen bir sonraki aya devrediyor; KDV'yi peşin ödüyoruz paramızı sonra alıyoruz. Dolayısıyla bu aslında esnafın, yani Ahi Evran geleneğinin de çok önemli bir süreci. Toplumun ayakta kalması için bazen esnafın fedakarlık yapması, mücadele etmesi çok kritik bir süreç." ifadelerin kullandı.

"İnşallah bu bayram başkanlarımız, kıymetli yol arkadaşlarımız, bürokratlarımız bir an önce tutuksuz yargılanırlar ve bu bayramı aileleriyle geçirirler"

Hal esnafının Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Aslan, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının bir an önce ailelerine kavuşmaları temennisinde bulunarak şöyle devam etti:

"Biraz önce söyledim, bizim seçilmiş Belediye Başkanımız tutuklu. Allah ona yardım etsin. İnşallah bu Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine... Pazartesi günü 16 Mart'ta Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Daha sonra hep birlikte Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. İnşallah bu bayram, bu Kadir Gecesi hem sizin ailenize bereket getirir, sağlık sıhhat getirir, mutluluk getirir, ülkemize barış getirir, dünyaya barış getirir. Hem de başkanlarımız, kıymetli yol arkadaşlarımız, bürokratlarımız bir an önce tutuksuz yargılanırlar ve bu bayramı aileleriyle geçirirler. Bu ülkenin birliği ve dirliği çok önemli. Bütün o coğrafyada savaş var. Nedense İslam aleminin de savaşa sürüklendiği zamanlar ya da bir bomba attıkları zamanlar hep Ramazan ayına denk geliyor. Dolayısıyla biz Allah'a şükretmekten, dua etmekten, birliğimizin ve bütünlüğümüzün korunmasından, devletimizin varlığının ve bekasının sürdürülmesinden başka duamız yok."

"Bu ülkenin esnafıyla, sanayicisiyle, üreticisiyle çözeceğiz"

Ben de bu sabah bu sofraya misafir oldum. Allah halinizin bereketini ticaretinizin bereketini artırsın. Allah bol kazanç versin. Sadece son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir sürü insan ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Doktorlar yurtdışına gidiyor, 2025 yılında yanlış bilmiyorsam 5 bin 25 doktor yurt dışına gitmiş. geçen bir arkadaşımız beyin kanaması geçirdi ve şu an yoğun bakımda çalışma arkadaşımız genç bir kardeşimiz 40 yaşlarında Genel başkanımızla ziyarete gittik. Doktor dedi ki 'Sayın Genel başkanım ben yurt dışına gideceğim'. Genel başkanımız sordu 'Sizin denklik belgeniz var mı?'Siz buradan yurtdışına gittiğiniz doktor olarak başlayamıyorsunuz illa oradaki devletin kurumlarının sizi onaylaması gerekiyor. 'Valla ben burada 11 yıllık doktorum orada hemşire olmaya razıyım ben burada geçinemiyorum' dedi. İşte bu ülkenin esnafıyla, sanayicisiyle, üreticisiyle çözeceğiz. Hep birlikte başaracağız.

"Çalışmaktan, üretmekten umudunuzu kesmeyin"

Lütfen ülkede umudunuzu kesmeyin. Çalışmaktan, üretmekten umudunuzu kesmeyin. Bu ülkeyi ayağa kaldıracak insanlar tarımla uğraşan, sanayiyle uğraşan, ticaretle uğraşan insanlar. Biz de İstanbul'un çeperlerinde tarım yapmaya çalışıyoruz. Çatalca'da, Silivri'de, Pendik'te, Şile'de, Beykoz'da tarım yapmaya çalışıyoruz. Hem hayvancılığa besi destek veriyoruz hem tarım yapanlara fide desteği veriyoruz, sırf ülkenin üreticisi ayakta kalsın diye.

Bu ülke eğer birlik ve bütün olarak hareket edecekse, bunun birinci sebebi, varoluş sebebini sağlayacak olanlar buradaki insanlar; bizim gibi gece gündüz mücadele eden insanlar. Lütfen çocuklarınızın da umudunu kesmesini engelleyin. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Sakın umudunuzu kesmeyin. Zor seneler ama inşallah Allah yardım edecek ve birlikte başaracağız. Hepimizin tuttuğu oruçlar kabul olsun, dualarınız kabul olsun. Tekrar ailenizle beraber mutlu bayramlar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun, iyi ki varsınız."