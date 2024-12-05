Halep'te PKK/YPG'nin Terör Saldırıları - Son Dakika
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Halep'te PKK/YPG'nin Terör Saldırıları

Suriye'nin Halep'inde PKK/YPG, keskin nişancı atışlarıyla sivilleri hedef alıyor, 50 ölü var.

05.12.2024 18:46
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Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG, keskin nişancı atışıyla Halep kent merkezindeki bazı mahallelerde sivilleri ve rejim karşıtı grupları hedef alıyor.

Rejim karşıtı silahlı grupların 30 Kasım'da Halep merkezinin büyük bölümünü ele geçirip PKK/YPG'lilerin işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye, Bostanpaşa, Hüllük ve Leyramun mahallelerinin kuşatılması üzerine örgüt, kısa bir süre sonra bölgeyi teslim ve tahliye talebinde bulunmuş ve birkaç gün içinde bu tahliye gerçekleşmişti.

Ancak buna karşı, bazı terör örgütü mensupları, mahallelerde gizlenerek ve stratejik noktalara konuşlanarak sivilleri ve rejim karşıtı silahlı grupları hedef almaya devam ediyor.

Keskin nişancı teröristlerin saldırılarında en az 50 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halep'te PKK/YPG'nin Terör Saldırıları - Son Dakika

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