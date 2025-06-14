Halep'te Sporla Yeniden Hayata Tutunma - Son Dakika
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Halep'te Sporla Yeniden Hayata Tutunma

14.06.2025 11:20
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Halepliler, iç savaş sonrası spora sarılarak yeniden sağlıklı bir yaşama adım atıyor.

Suriye'de Halepliler, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından iç savaşın yıkıcı etkilerinden kurtulmak için spora sarılıyor.

Halep'te aralarında yaşlıların, kadınların, çocukların ve emeklilerin bulunduğu halk, sabah saatlerinde açık havada spor yapmak için bir araya geliyor.

Halepliler, Sporseverler Bireysel Sporlar Teknik Komitesine bağlı bir antrenörün gözetiminde her gün iki saat boyunca aerobik başta olmak üzere, çeşitli egzersizler yapıyor.

İç savaşın ardından sporla hayata tutunmaya çalışan grupta doktor, mühendis ve işçi gibi farklı mesleklerden kişiler ve emekliler yer alıyor.

Sporseverler Bireysel Sporlar Teknik Komitesi Başkanı Abdullah Şafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Spor yapmak herkesin hakkı. Tüccar, sanayici, emekli fark etmiyor; her kesimden katılım var. Önce 10 kişiydik, sonra 20, 30, derken 50 kişiye ulaştık. Girişimimiz gönüllülük esasıyla ücretsiz devam ediyor." dedi.

Savaşın yıkıcı etkilerine rağmen toplumun sporla yeniden ayağa kalktığını vurgulayan Şafi, "Bizim etkinliğimizde ayrımcılık yok. Herkes tek bir çatı altında spor yapıyor." ifadelerini kullandı.

50 yaşındaki Ahmed Hüseyin, yaklaşık 1,5 yıldır Nil Caddesi'ndeki Sebil Parkı'nda sabahları düzenli spor yaptığını söyledi.

Emekli ve dar gelirli birçok kişinin spor salonlarına gidemediğini ifade eden Hüseyin, "Çoğu insan emekli, işleri yok, gelirleri sınırlı. Spor salonlarına gidip ücret ödeyemiyorlar. Bu yüzden parka yöneldik. Burada spor yapmak hem keyifli hem de çok faydalı." diye konuştu.

Hüseyin, parkta spor yapmanın hem fiziksel sağlığına iyi geldiğini hem de ekonomik olarak ulaşılabilir olduğunu belirterek "Kendimi çok iyi hissediyorum. Evde boş boş oturup ilaç almak yerine burada spor yaparak sağlığımı koruyorum. Hatta bazıları buraya geldikten sonra ilaçları bırakıyor." dedi.

Halep Spor Birliği Bireysel Sporlar Teknik Komitesi Sekreteri Muhammed Haydar da hafta içi her sabah 07.30 ila 09.00 saatlerinde yapılan spor etkinliğinin büyük ilgi gördüğünü anlattı.

"Bu güzel girişim, ruh halini iyileştiren, mutluluk veren ve bedeni güçlendiren bir saatlik egzersiz programı." diyen Haydar, etkinliğin Halep halkının geniş kesimlerince benimsendiğini dile getirdi.

Haydar, bu spor saatlerinin sadece fiziksel değil, ruhsal anlamda da insanlara olumlu katkı sağladığını vurgulayarak "Sağlıklı kafa, sağlıklı vücutta olur. Bu saatlerde Halep halkı bir araya geliyor, birlikte güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Göz doktoru Muhammed Hoca da sabah sporunun, güne en iyi başlangıç olduğunu söyleyerek "Kim denerse faydasını mutlaka görür." yorumunu yaptı.

Hoca, "Ben grubun en yaşlısı olsam da sağlıklı bir yaşam için her yaş grubundan bireyi spor yapmaya davet ediyorum. Bu etkinliklerin hem bedensel hem de zihinsel sağlık için büyük yarar sağladığını düşünüyorum. Hareketlerimiz uyumlu ve dersler düzenli olarak ilerliyor. Her şey bilimsel temellere dayalı olarak şekillendiriliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Sporla Yeniden Hayata Tutunma - Son Dakika

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