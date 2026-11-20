Suriye Havayolları, çarşamba günü Halep-Moskova ve Halep-Şam seferlerini yeniden başlattı. Halep Uluslararası Havalimanı'ndaki uçağın görüntüsü Xinhua tarafından paylaşıldı; seferler Halep'in Moskova ve Şam ile hava bağlantısını yeniden sağlıyor.
HALEP, 20 Kasım (Xinhua) -- Suriye'nin Halep Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Suriye Havayolları'na ait uçak, 18 Kasım 2026.
Suriye Havayolları, çarşamba günü Halep- Moskova ve Halep- Şam seferlerini yeniden başlattı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
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20.11.2026 16:38:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Halep'ten Moskova ve Şam'a uçuşlar Suriye Havayolları tarafından yeniden başlatıldı - Son Dakika
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