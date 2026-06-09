Halep ve Gaziantep'in Ekonomik Birliği - Son Dakika
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Halep ve Gaziantep'in Ekonomik Birliği

09.06.2026 11:54
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Halep Vali Yardımcısı, iki şehir arasındaki tarihi bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin Halep Vali Yardımcısı Mahmud Şahade, Halep ile Gaziantep arasındaki tarihi ve ekonomik bağların güçlendirilmesinin bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Halep ve Gaziantep, bölgemizde ticaretin, sanayinin ve kültürün her zaman hayati birer merkezi olmuştur." dedi.

Türkiye-Suriye iş dünyasını bir araya getiren AA Kent Ekonomileri Zirvesi'nin açılışında konuşan Şahade, yalnızca coğrafi yakınlığın değil, yüzlerce yıllık tarihi, ekonomik ve insani ilişkilerin de Gaziantep ile Halep'i birbirine bağladığını söyledi.

İki şehrin tarih boyunca ticaret yolları, pazarlar ve üretim zincirleri aracılığıyla doğal bir ekonomik bütünlük oluşturduğunu ifade eden Şahade, bu ilişkinin hem yerel hem de bölgesel ekonominin büyümesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

"Halep ve Gaziantep, bölgemizde ticaretin, sanayinin ve kültürün her zaman hayati birer merkezi olmuştur"

Şahade, "Halep ve Gaziantep, bölgemizde ticaretin, sanayinin ve kültürün her zaman hayati birer merkezi olmuştur. Sınır şehirlerinin refahının ve ekonomik entegrasyonunun, istikrar ve sürdürülebilir kalkınma için temel bir yapı taşı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugünkü buluşmanın amacının yalnızca geçmişten gelen bağları yeniden canlandırmak olmadığını vurgulayan Şahade, aynı zamanda geleceğin zorluklarına karşı dayanıklı yeni bir ekonomik ortaklık inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Halep, Gaziantep ile işbirliğini güçlendirmeyi arzulamaktadır"

Halep ve Gaziantep'in köklü bir sanayi ve ticaret mirasına sahip olduğuna işaret eden Şahade, "Halep, sanayi, ticaret, yatırım, lojistik hizmetler, mesleki eğitim ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi alanlarında Gaziantep ile işbirliğini güçlendirmeyi arzulamaktadır." dedi.

Özel sektörün ekonomik kalkınma sürecindeki rolüne de değinen Şahade, iki ülkedeki iş dünyasının istihdam oluşturma, ekonomik büyümeyi teşvik etme ve ortak üretim kapasitesini yeniden geliştirme konusunda merkezi bir rol üstlenebileceğini ifade etti.

Şahade, konuşmasının sonunda zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Anadolu Ajansı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

"AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Kalyon İnşaat ile SANKO Holding'in katkılarıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

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