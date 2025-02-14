Halevi'den Özür: Gazze Askerlerine Dinlenmediği İçin - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Halevi'den Özür: Gazze Askerlerine Dinlenmediği İçin

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, serbest kalan kadın askerlerden özür diledi ve olayların soruşturulacağını belirtti.

14.02.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görevi 6 Mart'ta bırakacak olan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, geçtiğimiz haftalarda Hamas'ın Gazze'den serbest bıraktığı İsrailli kadın askerlerden özür diledi.

The Times of Israel'in haberine göre, Halevi, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan Liri Albag, Naama Levy ve Karina Ariev ile üçüncü turunda serbest bırakılan Agam Berger'le bir araya geldi.

Görüşmeye yine ikinci turda serbest bırakılan kadın askerlerden Daniella Gilboa katılmadı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, 7 Ekim 2023 öncesi gözlemci olarak görev yapan askerlerden, uyarılarını ciddiye almadıkları için özür dilediği ileri sürüldü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısından aylar önce söz konusu askerlerin Gazze Şeridi'nde hareketlilik olduğuna ilişkin raporlar sunduğu, bu raporların kıdemli subaylar ve istihbarat yetkilileri tarafından önemsiz görülerek dikkate alınmadığı aktarıldı.

Toplantı sırasında dört askerin Halevi'ye Gazze Şeridi'nde yaşadıklarını anlattığı bildirildi.

Halevi'nin askerlere 7 Ekim'de yaşananların soruşturulacağını ve kendilerinin de buna müdahil olması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halevi'den Özür: Gazze Askerlerine Dinlenmediği İçin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:26:49. #1.13#
SON DAKİKA: Halevi'den Özür: Gazze Askerlerine Dinlenmediği İçin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.