Halevi'den Özür: Gazze Askerlerine Dinlenmediği İçin

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Görevi 6 Mart'ta bırakacak olan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, geçtiğimiz haftalarda Hamas'ın Gazze'den serbest bıraktığı İsrailli kadın askerlerden özür diledi.

The Times of Israel'in haberine göre, Halevi, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan Liri Albag, Naama Levy ve Karina Ariev ile üçüncü turunda serbest bırakılan Agam Berger'le bir araya geldi.

Görüşmeye yine ikinci turda serbest bırakılan kadın askerlerden Daniella Gilboa katılmadı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, 7 Ekim 2023 öncesi gözlemci olarak görev yapan askerlerden, uyarılarını ciddiye almadıkları için özür dilediği ileri sürüldü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısından aylar önce söz konusu askerlerin Gazze Şeridi'nde hareketlilik olduğuna ilişkin raporlar sunduğu, bu raporların kıdemli subaylar ve istihbarat yetkilileri tarafından önemsiz görülerek dikkate alınmadığı aktarıldı.

Toplantı sırasında dört askerin Halevi'ye Gazze Şeridi'nde yaşadıklarını anlattığı bildirildi.

Halevi'nin askerlere 7 Ekim'de yaşananların soruşturulacağını ve kendilerinin de buna müdahil olması gerektiğini söylediği kaydedildi.