Halfeti\'de Belediye Binasına Taşlı Saldırı

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ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde belediye binasına girmeye çalışıp, güvenlik güçlerine taşla saldırdığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışıp, güvenlik güçlerine taş atan 16 şüpheli tespit edildi. Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 şüpheliden 8'i dün, 8'i bu sabah gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Halfeti Belediye Başkanlığı binasının önünde DEM Parti'lilerin bekleyişi sürüyor.