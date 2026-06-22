Halı Yıkamada Bulunan Cüzdanlar İade Edildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde halı yıkama tesisi işletmecisi, temizlemek için aldığı battaniyede bulduğu 3 cüzdanı müşterisine ulaştırdı.

Akkapı Mahallesi'ndeki tesisin işletmecisi Mehmet Emin Evşin, bir kadın müşterisinin evindeki 2'şer halı ve battaniyeyi yıkamak için iş yerine getirdi.

Evşin, müşterisinin isminin yer aldığı etiketi yapıştırmak amacıyla açtığı battaniyelerden birinde poşete sarılı 3 cüzdan buldu.

İçerisinde yaklaşık 20 bin lira ile 50 avro ve banka kartları olan cüzdanlar, Evşin tarafından müşteriye götürüldü.

Evşin, AA muhabirine, cüzdanları teslim ettiği müşterisinin şaşkınlık ve mutluluk yaşadığını söyledi.

Buluşmayı cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini dile getiren Evşin, cüzdanları sardığı poşetin nerede olduğunu soran müşterisinin kendisini gülümsettiğini anlattı.