Halil Güç, Espiye Esnaf Odası Başkanı seçildi

Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Halil Güç seçildi.
Mevcut başkan Salih Yanık'ın aday olmadığı Olağan Genel Kurul, ilçedeki bir salonda gerçekleştirildi.
5 adayın yarıştığı genel kurulda, oyların çoğunu alan Halil Güç, odanın yeni başkanı oldu.
Genel kurula, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Kara da katıldı.
