Halk Otobüsü Şoföründen Takdire Şayan Davranış - Son Dakika
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Halk Otobüsü Şoföründen Takdire Şayan Davranış

31.05.2025 16:12  Güncelleme: 23:35
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Çorum'da halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren yolcu, şoförün hızlı müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi. Şoför, bu tür durumların vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

Halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Hastalanan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför: "Bu bizim vatandaşlık görevimiz""

ÇORUM - Çorum'da halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren bir vatandaş, fenalaşarak yere yığıldı. Olayı fark eden otobüs şoförü, güzergahını değiştirerek hastayı en yakın hastaneye ulaştırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çorum il merkezindeki Sanayi-Buhara otobüs hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, epilepsi hastası bir vatandaş, Çorum Belediyesi halk otobüsünde fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü Hayrettin Yıldırım, vatandaşlardan yardım istedi. Otobüste bulunan vatandaşlar, fenalaşan vatandaşa müdahale ederken, Yıldırım ise güzergahından ayrılarak hastanenin yolunu tuttu. İl merkezinde bulunan özel bir hastaneye ulaştırılan hastaya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

O anlar kamerada

Yolcunun fenalaştığı anlar ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde fenalaşan vatandaşın bir anda yere düştüğü görülüyor. Durumu fark eden sürücü, araçtaki yolculardan yardım istiyor. Yolcular fenalaşan vatandaşa ilkyardımda bulunurken, sürücü aracı hareket ettiriyor. Fenalaşan vatandaş daha sonra hastaneye ulaştırılıyor.

"Bizler için bir vatandaşlık görevi"

Yaşanan olayı anlatan sürücü Hayrettin Yıldırım, "Dün öğle vakitleri 8A-Sanayi-Buhara-İkbal hattında çalışırken bir yolcunun fenalaştığını fark ettim. Vatandaşın epilepsi nöbeti geçirdiğini anladık. Aracı uygun bir alanda sağ tarafa çekerek durdurdum ve yolcularla birlikte hemen müdahalede bulunduk. Yolcunun yere yığılıp kaldığını görünce, çevredeki en yakın özel hastaneye, diğer yolcularla birlikte hızla ulaştırdık. Hastanedeki sağlık personeli ve güvenlik görevlileri sağ olsunlar, hızla müdahale ederek gereken yardımı sağladılar. Bu tür durumlar bizler için bir vatandaşlık görevidir. Tüm şoför arkadaşlarımızın da benzer durumlara duyarlı olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Halk Otobüsü Şoföründen Takdire Şayan Davranış - Son Dakika

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