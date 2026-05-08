Halk Otobüsünde Kaybolan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu
Halk Otobüsünde Kaybolan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu

08.05.2026 22:01
Zonguldak'ta halk otobüsüne binen 2 yaşındaki kız, şoför tarafından ailesine teslim edildi.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, ailesi telefoncuya gittiği sırada halk otobüsüne binen 2 yaşındaki kız çocuğunu sürücü evine giderken fark etti. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansırken, şoför Gündüz Çimen, çocuğu ailesinin olduğu yere kadar götürdü.

Olay, dün Alaplı ilçesi halk otobüsü duraklarında meydana geldi. Karadeniz Ereğli'den Alaplı'ya gelen halk otobüsü şoförü Gündüz Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi. Bu sırada kapısı açık şekilde duran otobüse 2 yaşındaki kız çocuğu emekleyerek bindi ve arka koltuğa oturdu. Sürücü araca binip evine doğru yola çıktığı esnada bir ağlama sesi duyarak arkasına baktı ve çocuğu fark etti. Ağlayan çocuğu sakinleştiren Çimen, durumu yetkililere bildirdi. Garaj amirliğine dönen Çimen çocuğu ekiplerin yanına götürdü. Ekiplerin çalışmasıyla ailesinin telefoncuya gittiği esnada çocuğun yanlarından ayrıldığı tespit edildi. Çimen, ekiplerle birlikte çocuğu ailesine teslim etti.

O anlar ise aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

Kaynak: DHA

