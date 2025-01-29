Halk TV Gözaltı Süreci: Barış Pehlivan ve Diğerleri Adliyeye Sevk Edildi

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HALK TV'nin yayınında yapılan bir röportajın izinsiz kullanılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısının ardından Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, aynı zamanda bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edildi. Yayının incelenmesinin ardından devam eden soruşturma kapsamında 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek adliyeye sevk edildi.