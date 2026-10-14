Halk TV'ye kayyım atanmasına Dilek Kaya İmamoğlu'dan basın özgürlüğü tepkisi geldi - Son Dakika
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Halk TV'ye kayyım atanmasına Dilek Kaya İmamoğlu'dan basın özgürlüğü tepkisi geldi

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Halk TV\'ye kayyım atanmasına Dilek Kaya İmamoğlu\'dan basın özgürlüğü tepkisi geldi
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Dilek Kaya İmamoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Basın özgürlüğünün keyfi müdahalelere teslim edilemeyeceğini, müdahalenin Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının başlayacağı gün yapılmasının manidar olduğunu ve Halk TV çalışanlarının yanında olduklarını söyledi.

(İSTANBUL) - Tutuklu Cumhurbaşkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Basın özgürlüğü baskıya ve keyfi müdahalelere teslim edilemez. Gerçekleri susturamaz, halkın sesini karartamazsınız" ifadesini kullandı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazeteciler tutuklanıyor, televizyon kanallarının ekranları karartılıyor, basın kuruluşlarına kayyım atanıyor. Günlerdir hedef gösterilen Halk TV'ye sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlenmesi, kayyım atanması ve yayınlarının durdurulması kabul edilemez!

Üstelik bu müdahalenin, Türkiye'nin en önemli siyasi davalarından birinde Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının başlayacağı gün gerçekleşmesi son derece manidardır. Halkın gerçekleri doğrudan öğrenme hakkının böylesine kritik bir günde engellenmesi, bu müdahaleyi daha da ağır bir hak ihlaline dönüştürmektedir.

Halkın haber alma hakkı engellenemez! Basın özgürlüğü baskıya ve keyfi müdahalelere teslim edilemez. Gerçekleri susturamaz, halkın sesini karartamazsınız! Halk TV'de görev yapan tüm basın emekçilerinin yanındayız."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Halk TV'ye kayyım atanmasına Dilek Kaya İmamoğlu'dan basın özgürlüğü tepkisi geldi - Son Dakika
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