(İSTANBUL) - Kayyım atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında sunucu Ece Üner (Bayramoğlu), sunucu eşi Deniz Bayramoğlu ve Halk TV Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz'un da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Üner ve Bayramoğlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturma devam ediyor. Birinci dalga operasyonda 4, ikinci dalgada ise 5 kişi tutuklanmıştı. Bu sabah duyurulan 3. dalga operasyonda ise 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aaralarında sunucu Ece Üner (Bayramoğlu), sunucu eşi Deniz Bayramoğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirtilen Halk TV Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz'un da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında da gözaltı kararı bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişi hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" dahil bir dizi suçlamaya yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmadan özetle; Cafer Mahiroğlu'na ait paravan olarak 2021 yılında İzmir'de kurdurularak rüşvet karşılığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım ve Bakım Daire Başkanlığından ihale aldırılan BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. aracılığı ile Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketleri ve şahsi yurt içi yurt dışı swift işlemlerle hesaplarının fonlanarak, gerçekleştirilen ödemelerin ilgili hesaplarda kısa sürede birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı,

Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esbakım, Korganlar, Hmf ve Repar isimli yedek parça şirketleri yöneticileri ile anlaşarak gerçekte olmayan mal ve hizmet alımı yüzde 12-14 oranında fatura bedelinden komisyon verilerek Bustech firmasına fiktif işlem, naylon fatura düzenlettirildiği, düzenlenen faturalara karşılık firmalara verilmesi gereken çeklerin soruşturma kapsamında Halk TV kasasında ele geçirildiği, İzmir'den Bustech isimli firmaya hakediş ödemeleri gerçekleştikçe çek bedellerinin bankadan elden çekilmek suretiyle Halk TV spikeri Özge Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu'na aylık bir milyon 650 bin TL gayri resmi ödemeler karşılığında talimatlı gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı, naylon fatura, fiktif işlem karşılığı alınan çeklerin detayları daha sonra açıklanacağı üzere benzer ödemelerle aklanmaya çalışıldığı, Halk Tv'nin bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı,

"GİZLİ TANIK VE ETKİN PİŞMANLIK..."

Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarından özetle; 'Halk TV' 'Cafer Mahiroğlu' tarafından satın alındıktan sonra ekonomik sıkıntı yaşamaması için 2021 yılından başlayarak günümüze kadar ilgili ihale sorumluları şüpheli daire başkanları, müdür ve personellere rüşvet vermek suretiyle 'İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca yapılan Araç Bakım Onarım, Temizlik İşleri' usulsüz ihaleler alındığı,

İhale ve hakediş ödemeleri süreçlerinde sorumlu şüpheli şahıslara firari örgüt lideri Cafer Mahiroğlu'nun talimatlarıyla elden döviz ve TL olmak üzere rüşvet verildiği, verilen rüşvetlerin fotoğrafları miktarları ve yerleri ayrı ayrı hts baz kayıtları, etkin pilmanlıkçı şüpheli beyanları ile tespit edilmiştir.

Yapılan operasyonlarda 19 şahıs gözaltına alınmış 8 şahıs tutuklanmıştır. Devam eden çalışmalarda 27 Kasım 2026 günü 3. Dalga olarak gerçekleşen 12 şahsa yönelik yapılan operasyon kapsamında 9 şahıs gözaltına alınmış, bir şahsın yurt dışında olduğu tespit edilmiş, bir şahıs firar, bir şahsın ise başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu, firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."