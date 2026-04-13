Halka Açık Wi-Fi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Önlemleri

13.04.2026 19:19
Halka açık Wi-Fi ağları, kullanıcılara ücretsiz internet sunarken aynı zamanda veri güvenliği risklerini de beraberinde getiriyor. Otomatik bağlantıların devre dışı bırakılması, sahte ağlara karşı dikkatli olunması ve hassas işlemlerin yapılmaması önemli önlemler arasında yer alıyor.

Halka açık Wi-Fi ağları, kafeler, havaalanları ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde ücretsiz internet erişimi sunarak birçok kullanıcı için cazip bir alternatif oluşturuyor. Ancak bu ağlar, çok sayıda kişinin bağlandığı ve genellikle güçlü güvenlik yapılarına sahip olmayan sistemler olduğundan, kötü niyetli kişilerin veri trafiğini izlemesi veya kişisel bilgileri ele geçirmesi için risk oluşturabiliyor.

Güvenliği artırmak için otomatik Wi-Fi bağlantısı özelliğini devre dışı bırakmak önemli bir adım olabilir, çünkü bu, sahte ağlara bağlanma riskini azaltır. Sahte Wi-Fi ağları, gerçek ağ adlarına benzer isimlerle oluşturulabilir ve kullanıcıların internet trafiğini saldırganların kontrol ettiği sistemlere yönlendirebilir. Bu nedenle, bağlanılacak ağın gerçekten işletmeye ait olduğundan emin olmak gerekiyor.

Hassas işlemlerden kaçınmak da kritik bir önlemdir; bankacılık işlemleri veya online alışveriş gibi aktiviteler, halka açık ağlarda gerçekleştirilmemeli ve mümkünse mobil veri veya güvenilir özel ağlar tercih edilmelidir. VPN kullanımı, veri trafiğini şifreleyerek ek güvenlik sağlar, ancak güvenilir servisler seçmek önemlidir.

Dosya paylaşımı özelliklerini kapatmak, ağ görünürlüğünü sınırlamak ve cihaz yazılımlarını güncel tutmak da güvenlik açısından faydalıdır. Bu basit adımlar, halka açık Wi-Fi kullanımını daha güvenli hale getirerek kişisel verilerin korunmasına yardımcı olabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

