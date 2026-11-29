(ANKARA) - Halkevleri üyeleri, TBMM'de görüşmeleri süren 2027 yılı bütçesini protesto amacıyla Ankara'da eylem yaptı. "Onurlu bir yaşam için bütçeden alacaklıyız" sloganıyla bir araya gelen üyeler, bütçeden emeklilere, çalışanlara, eğitime ve sağlığa daha fazla kaynak ayrılmasını istedi. Eyleme Tüketici Hakları Derneği de destek verdi.

Halkevleri üyeleri, TBMM gündeminde olan 2027 yılı bütçesine ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla Ankara'da protesto yürüyüşü düzenledi. Konur Sokak'taki Halkevleri Genel Merkezi önünde toplanan grup, Selanik Caddesi'ne yürüdü. Eyleme Tüketici Hakları Derneği de destek verdi.

"VERGİLER BİZDEN ALINIYORSA, HARCAMALAR DA BİZE YAPILSIN"

Halkevleri Emekli Hakları Meclisi'nden Hediye Yıldırım yaptığı konuşmada, emeklilerin insanca yaşam koşulları istediğini belirterek, "Bütçenin yüzdelik rakamlarını tartışmıyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Onurlu bir yaşam için bütçeden alacaklıyız" dedi.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç ise dolaylı vergilerin halkın geniş kesimlerinden toplandığını ifade ederek, "Vergiler bizden alınıyorsa, harcamalar da bize yapılsın" çağrısında bulundu.

"HAKKIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ"

Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları bütçede emeklilere, asgari ücretlilere, eğitime, sağlığa ve kadınlara yeterli kaynak ayrılmadığını savundu. Hocaoğulları, "Bu ülkenin emekçileri, yoksulları, kadınları yan yana geleceğiz. Hakkımızı alana kadar, halkın haklarını alana kadar, pazarlıksız, amasız, fakatsız emeğimizin karşılığını alana kadar mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.