Haluk Bey ile Evlilik Hayali - Son Dakika
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Haluk Bey ile Evlilik Hayali

16.07.2026 16:35
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Sevda Kurt, Haluk Bey'in evlilik vaadi ile aldığı paraları geri alamadığını açıkladı.

AHBAP Derneği soruşturmasında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurt'un hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Kurt ifadesinde, "Haluk Bey bana, 'Evleneceğiz, çocuk yapacağız' dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Kendisine inandım. 'Borçları ödersem evleneceğiz' dedi. Bende Amerika'daki paralarımı buraya aldım. Onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim" dedi.

Sevda Kurt, Sulh Ceza Hakimliği ifadesinde, "Çok üzgünüm. 22 yaşında Amerika'ya gittim, orada yaklaşık 20 sene kaldım. Sonrasında Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Orada 4,5 milyon gelirim oldu. Haluk Bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için Ahbap'a yazdığım bir yazı sonucunda tanıştım. Haluk Bey'le bir toplantı yaptık. Orada bir sürü soru sordu. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Yemek davetleri, konserlerine davet etti. Haluk Bey bana, 'Evleneceğiz, çocuk yapacağız' dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Kendisine inandım. 'Borçları ödersem evleneceğiz' dedi. Bende Amerika'daki paralarımı buraya aldım. Onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim. O anda çok baskı altındaydım. Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar. Onlar da kendisine inandı. Bana yine 'Evleneceğiz' dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım. Biz icra takibine başlayacaktık. O dönemde bir hastalık çıktı ve yapamadık. Sürekli beni bekletti. Bana bir senet vermişti güvence olarak. Benim Ahbap ile bir ilişkim yoktur. Hiç kimseyi tanımam. Görev falan almadım. Aileme bakmakla yükümlüyüm" dedi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Evlilik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Bey ile Evlilik Hayali - Son Dakika

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