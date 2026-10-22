Emekli boyacı tavan arasındaki kart koleksiyonuyla 1,56 milyon sterlin kazandı - Son Dakika
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Emekli boyacı tavan arasındaki kart koleksiyonuyla 1,56 milyon sterlin kazandı

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Emekli boyacı tavan arasındaki kart koleksiyonuyla 1,56 milyon sterlin kazandı
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Oğlunun çocukluk yıllarında yatırım olur diye aldığı Pokémon kartlarını unutan İngiliz emekli, koleksiyonu müzayedeye çıkardı. 42 setlik koleksiyon 1,56 milyon sterline satıldı. Yıllar önce 300 sterlin ödenen tek bir set bile 75 bin sterlin buldu.

BBC'nin haberine göre İngiltere'nin Surrey bölgesindeki Woking kasabasında yaşayan emekli bir boyacı, yıllarca tavan arasında beklettiği Pokémon kartlarını açık artırmada satarak milyoner oldu.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen adam, kartların bir değeri olduğunu yerel gazetede tek bir kartın 6 bin sterlinden fazlaya satıldığını okuyunca öğrendi. 15 yıldır tavan arasında duran koleksiyon, çarşamba günü Ewbank's müzayede evinde 1,56 milyon sterline alıcı buldu.

"İnsanlar hep tavan arasında hazine bulmaktan söz eder, benim durumumda bu kelimenin tam anlamıyla doğru" diyen adam, oğlunun 1990'ların sonunda okulda kart biriktirip değiş tokuş etmeye başladığını anlattı. Kartları güzel bulduğunu ve iyi bir yatırım olabileceğini düşündüğünü söyleyen adam, "Oğlunun kendi kartları vardı ama bunlara hiç dokunamadı, iyi ki de dokunamadı" dedi.

Adam, bazı tam setleri eBay üzerinden Malezya'daki bir satıcıdan almıştı. O dönem 300 sterline aldığı bir set, açık artırmada tek başına 75 bin sterline satıldı. Ambalajı açılmamış kartlar, özel Pokémon klasörlerinde saklanıyordu; oğlu Pokémon'a ilgisini kaybedince klasörler tavan arasına kaldırıldı.

Müzayede evinin kart bölümü başkanı James Spooner, adam 42 setlik koleksiyonu getirdiğinde herkesin ağzının açık kaldığını, kartların kusursuz durumda olduğunu söyledi. Satışın en değerli parçası, neredeyse kusursuz bir Charizard kartı da içeren Legendary Collection tam seti oldu: 15-20 bin sterlin tahmin edilen set 100 bin sterline satıldı.

Müzayede evi, bunun İngiltere'deki en değerli koleksiyon kartı açık artırması olduğunu ve Avrupa rekoru olabileceğini açıkladı. Önceki en yüksek satış, 9 Ekim'de Londra'da 872 bin sterlinle gerçekleşmişti. Satışı bizzat yöneten Andrew Ewbank, dünyanın her yerinden teklif geldiğini söyledi.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
İngiltereÇocuklukSterlinDünyaSon Dakika

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