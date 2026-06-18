Haluk Levent'e 70 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Haluk Levent'e 70 Milyon TL Ceza

18.06.2026 14:41
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Haluk Levent, karşılıksız çek nedeniyle 70 milyon lira adli para cezası aldı ve çek yasağı getirildi.

Şarkıcı Haluk Levent'in, karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, Levent'i iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırırken, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sanatçı Haluk Levent hakkında, 2025 yılında düzenlediği iki çekin karşılıksız çıktığı gerekçesiyle şikayet üzerine dava açıldı. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesine müşteki ile taraf avukatları katıldı. Dosyada, karşılıksız işlem gören iki çekin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.

İKİ AYRI ÇEK İÇİN CEZA

Mahkeme, 30 Haziran 2025 tarihli çek nedeniyle Levent'in, 'çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olma' suçundan 50 milyon 83 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, 20 Mayıs 2025 tarihli çek yönünden de aynı suçtan 19 milyon 987 bin lira adli para cezası uygulanmasına hükmetti.

ÇEK DÜZENLEME VE HESAP AÇMA YASAĞI

Kararda, Haluk Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına da karar verildi. Böylece Levent hakkında hükmedilen toplam adli para cezası yaklaşık 70 milyon lira oldu.

Kaynak: DHA

Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Finans, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Levent'e 70 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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