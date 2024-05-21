Haluk Levent, Giresun Aksu Festivali'nde sahne aldı

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin düzenlediği "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali"nde Haluk Levent sahne aldı.

Türk Rock Müziği'nin sevilen ismi Haluk Levent, "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali"nde hayranlarıyla buluştu. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen konserde meydan ve ara sokaklar izleyicilere yetmedi. Haluk Levent, konserde klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra yeni albümünden parçaları da seslendirdi.

Konserde Solo Türk pilotu üniformasıyla sahneye çıkan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Aksu Festivali'mizi coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Değerli hemşehrilerim, sizler her şeyin en iyisine layıksınız Haluk Levent'i şehrimize getirdiğimiz için oldukça heyecanlıyım. Yaşadığımız deprem felaketinde Giresun olarak çok destek verdik, yardıma koştuk. Haluk Levent Bey de depremde inanılmaz fedakarlık gösterdi. Dolayısıyla kendisiyle artık ahbabız. Davetimize katıldığı için sizler adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.