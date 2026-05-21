Haluk Levent'in Sağlık Durumu Güncelleniyor

Ahbap Derneği, sanatçı Haluk Levent'in hastanedeki takip sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Derneğin sosyal medya hesabındaki açıklamada, Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmenin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bostancı tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mide kanaması şüphesiyle acil servisten yatışı yapılan Genel Başkanımızın gerekli tetkikleri tamamlanmış, ardından gerçekleştirilen endoskopik işlemle mide kanaması durdurulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu uygulanmış olup, takipleri devam etmektedir. Önümüzdeki 2 gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde taburculuğu değerlendirilecektir. Başkanımız adına geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."