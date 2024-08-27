Haluk Levent, Polonez işçileriyle birlikte sahneye çıktı

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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Çatalca Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Erguvan Festivali'nin ilk gününde sahne alan Haluk Levent, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan Polonez işçileriyle birlikte sahneye çıktı. İşçilerle birlikte şarkı söyleyen Haluk Levent, "İşverenle görüşüyoruz. Umarım yardımımla güzel sonuçlanır. Herkes işine döner. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" dedi.

Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Erguvan Festivali'nin 23'üncüsü başladı. Festival'in ilk gününde sahneye sanatçısı Haluk Levent çıktı. Festival alanını dolduran binlerce kişi Haluk Levent'in söylediği birbirinden güzel şarkılarla çoştu.

Polonez işçileriyle birlikte sahneye çıktı

Haluk Levent, konserin ilerleyen saatlerinde Çatalca'daki Polonez fabrikasında, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan ve 17 Temmuz'dan bu yana direnişte bulunan Polonez işçileriyle birlikte sahneye çıktı. Levent, 'Mendili eline mendil verdim geline' adlı türküyü işçilerle birlikte söyledi.

"Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım"

Levent, "Geçen hafta Çatalca'ya geldim. Polonez işçilerinin grevi vardı. İşverenle görüşüyoruz. Umarım yardımımla güzel sonuçlanır. Herkes işine döner. Her zaman bir uzlaşmacı olmaya çalışıyorum. Onlar da benim konserimi ziyaret etmişler. Aslında çoğu zorda. Burada oynamamızın nedeni daha çoşkuyu atmak. Çok teşekkür ediyorum. Yakından ilgileneceğim. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" diyerek işçileri alkışlattı.