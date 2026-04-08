Ham Petrol Piyasalarında Vade Devir Süreçleri ve Önemi

Ham petrol piyasalarında Brent veya WTI fiyatları, genellikle en yakın vadeli kontrat olan 'front month' kontratını ifade eder. Vadeli işlem piyasalarında her kontratın belirli bir son işlem günü bulunur ve bu tarihe yaklaşıldıkça yatırımcılar pozisyonlarını bir sonraki aya taşırlar. WTI kontratları NYMEX'te işlem görür ve son işlem günü, teslimat ayından bir önceki ayın 25'inden üç iş günü öncesine denk gelir, genellikle ayın 19-22'sine düşer. Bu kontrat fiziki teslimat esaslıdır, bu nedenle finansal yatırımcılar son işlem gününden önce pozisyonlarını kapatmak veya devretmek zorunda kalırlar.

Brent kontratı ise ICE'de işlem görür ve son işlem günü, teslimat ayından iki ay önce gelen ayın son iş günüdür. Bu, Brent'in WTI'dan yaklaşık bir hafta sonra sona ermesine rağmen daha ileri bir teslimat ayını temsil ettiği anlamına gelir. Brent kontratı fiziki teslimat yerine nakit uzlaşıya dayanır. Örneğin, Nisan 2026'da WTI Mayıs 2026 kontratı 22 Nisan 2025'te sona ererken, Brent Haziran 2026 kontratı 30 Nisan 2026'da sona erer, bu da fiyat ekranlarında farklı ayların görünmesine neden olur.

Vade devir süreçleri, fiyat hareketlerini doğru yorumlamak için kritik öneme sahiptir. Nisan 2020'de WTI Mayıs 2020 kontratının eksi bölgeye inmesi, bu dönemlerdeki riskleri vurgulamıştır. CME Group ve CFTC gibi kuruluşlar, bu tür olaylara yanıt olarak teknik altyapı ve düzenlemelerde değişiklikler yapmıştır. Petrol piyasalarını takip edenler için vade devir tarihlerini bilmek, günlük fiyat değişimlerini daha sağlıklı bir şekilde anlamayı sağlar.