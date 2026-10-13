Hama'da güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 personel hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hama'da güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 personel hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANA'nın haberine göre, Hama ilinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler güvenlik güçlerine saldırı düzenledi; saldırıda 4 güvenlik personeli yaşamını yitirdi. Olayın ardından faillerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı arazi arama-tarama operasyonu başlatıldı.

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler Hama'da güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 güvenlik personeli yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından faillerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı arazi arama-tarama operasyonu başlatıldı.

Kaynak: AA
GüvenlikSuriyeGüncelTerörDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Fenerbahçe’nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi
Bu adam 34 yaşında Aboubakar şov yapmaya devam ediyor Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var
Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı Bakın ne yapacaklar Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı! Bakın ne yapacaklar
23:53
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona’ya farklı kaybetti
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti
23:50
Eski Fenerbahçeli Emenike’den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
23:06
Galatasaray, Barcelona’ya bu sezon bir ilki yaşattı
Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı
22:34
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
22:11
“Ankara Abisi“ olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
21:46
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 00:07:55. #7.12#
SON DAKİKA: Hama'da güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 personel hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei