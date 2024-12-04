Hama'da Rejim Karşıtı Grupların İlerlemesi - Son Dakika
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Hama'da Rejim Karşıtı Grupların İlerlemesi

Hama\'da Rejim Karşıtı Grupların İlerlemesi

Rejim karşıtı gruplar, Hama'da 20 köyü ele geçirirken, Esed güçleriyle çatışmalara devam ediyor.

04.12.2024 23:16
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Suriye'de Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, 20 köyde daha kontrolü ele geçirdi.

Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışan gruplar, Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel köylerinde kontrolü sağladı.

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi.

Öte yandan Hama'nın kuzeyinden ilerlemeye devam eden rejim karşıtı gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de çatışıyor.

Grupların, ayrıca Hama kent merkezini kuşatarak ikmal yollarını kesmek için kentin batı ve doğusundan güneye doğru ilerlemeye çalıştıkları görülüyor.

AA'nın saha kaynaklarından aldığı bilgiler ve kendi haritalandırma sisteminden yaptığı ölçümlerde, grupların kent merkezine en yakın olduğu nokta, kent merkezinin kuzeydoğusuna düşen Maar Sur'un güney kesimleri olarak görünüyor. Buradaki gruplar ile kent merkezinin dış kesimleri arasındaki mesafe 3,2 kilometreye kadar düşmüş durumda.

Çatışmalarda 100'ün üzerinde Suriye rejimi askeri öldü.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Kaynak: AA

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