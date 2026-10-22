Hamam Böceği Halk Partisi liderleri Das ve Ranka bir hafta sonra serbest bırakıldı

Hindistan'da seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı organize edilen gösterilerde gözaltına alınan "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin liderlerinden Saurav Das ve Ashutosh Ranka serbest bırakıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Yeni Delhi'deki mahkeme, yaklaşık bir haftadır cezaevinde bulunan Hamam Böceği Halk Partisi liderleri Das ve Ranka'ya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, iki ismin kamu düzenini yeniden bozmamayı taahhüt etmeleri şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Yeni Delhi'nin Connaught Place bölgesinde partisince 16 Ekim'de düzenlenen protesto yürüyüşü öncesi gözaltına alınan Hamam Böceği Halk Partisi'nin diğer lideri Abhijeet Dipke de bir gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Yeni protesto gösterileri

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, öğrenciler, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan "Seçim Komisyonu'na Karşı Halk" grubunun, yarın Yeni Delhi başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto yürüyüşleri düzenlemesi planlanıyor.

Seçmen listelerindeki değişikliklerin iptali ve Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın görevden alınmasının talep edileceği yürüyüşe, Hamam Böceği Halk Partisi liderlerinden Dipke davet edildi.

Ne olmuştu?

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Komisyonuna göre revizyon, mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Gyanesh Kumar'ın başkanlığını yürüttüğü Seçim Komisyonunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve istifa etmesini istiyor.

?"Hamam Böceği Halk Partisi"

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceğine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta oluşturulan ve kendilerini "Hamam Böceği Halk Partisi" olarak adlandıran hareket geniş destek buluyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi bir girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınav sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından sınavın iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer almıştı.

Protestocuların istifasını istediği dönemin Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan da yoğun gösterilerin ardından 25 Temmuz'da görevinden ayrıldığını duyurmuştu.