Hamamözü Kaymakamı ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Hamamözü Kaymakamı ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret etti

Hamamözü Kaymakamı ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret etti

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir ve protokol üyeleri ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret etti. Kaymakam Erdoğan, şehit aileleriyle görüşerek, millet olarak huzur ve güven içinde yaşamanın şehitler sayesinde olduğunu belirtti. Ayrıca, şehitlerin asla unutulmayacağını ve ailelere destek olmanın önemini vurguladı.

16.07.2024 13:22
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Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret etti.

Kaymakam Erdoğan, beraberinde Hamamözü Belediye Başkan Cihan Demir, protokol üyeler ve şehit aileleriyle ilçe merkezindeki şehit kabirlerini ziyaret etti, şehit aileleriyle görüştü.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, şanlı bayrağın altında millet olarak huzur ve güven içinde yaşandığını ifade ederek, bunun canını vatan uğruna feda eden şehitler sayesinde olduğunu belirtti.

Millet için şehit olan kahramanların asla unutulmayacağını dile getiren Erdoğan, "Bize düşen görev ailelerimize her zaman destek olmaktır. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, kahraman gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Hamamözü, Politika, Güncel, Son Dakika

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