Hamaney'in Halef Belirleme Sürecinde Son Aşama

(ANKARA) - İran medyası, İran Uzmanlar Meclisi'nin, ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in halefini belirleme sürecinde sona yaklaştığını ancak bazı engellerin çözülmesinin beklendiğini aktardı. İsrail Ordusu ise Hamaney'in halefi kim olarak belirlenirse, "hedefleri olacağını" belirtti.

İran haber ajansında yer alan bir habere göre, İran'ın kıdemli din adamlarından biri olan Ayetullah Muhammad Mehdi Mirbakeri, İran Uzmanlar Meclisi'nin, "28 Şubat Cumartesi günü ABD ve İsrail saldırısında öldürülen Hamaney'in yerine geçecek kişi hakkında neredeyse karar aşamasına geldiğini" bildirdi. Mirbakeri, "çoğunluk kararının alındığını ancak bazı prosedürel engellerin çözülmesi gerektiğini ifade ettiğini" aktardı.

Meclis'in yakın zamanda toplanması bekleniyor. Ancak, İsrail Ordusu, Hamaney'in halefenin seçilmesi sürecini yakından takip ettiklerini açıklayarak, "İsrail, halef adaylarını ve bu atamayı gerçekleştirmeye çalışanları anbean takip etmektedir. Şunu açıkça belirtmek isteriz ki, bu süreçte rol alan her isim bizim için meşru bir hedeftir" açıklamasını yaptı.