Hamas, ABD-İsrail vatandaşı esir askeri serbest bırakıyor

Hamas, Gazze'de tutulan ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Ebu Ubeyde, "Kassam Tugayları, bugün 12 Mayıs 2025'te, ABD vatandaşlığı bulunan Siyonist esir Idan Alexander'ı serbest bırakmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.
Hamas, ABD yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını açıklamıştı.
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