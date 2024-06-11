Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi - Son Dakika
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Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi

Hamas, ABD Başkanı Biden\'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi

Hamas, İsrail işgali altındaki Gazze için ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu ateşkes planına ilişkin cevabını arabulucu ülkelere ilettiğini duyurdu. Hamas, ateşkes planına dair arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği yanıtında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, ''savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım gösterdiğini'' belirtti. Beyaz Saray'dan ise ''Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendiriyoruz.'' açıklaması geldi.

11.06.2024 21:43
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Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail işgali altındaki Gazze için açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıkladı.

Hamas ile İslami Cihad Hareketi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, ateşkes teklifi hakkındaki yanıtın "Filistin halkının çıkarlarını, Gazze'ye yönelik devam eden saldırının tamamen durdurulmasını ve (İsrail'in) Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesini" öncelediği bildirildi.

"ANLAŞMAYA OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"

Açıklamada, "Filistin heyeti, ulusal sorumluluk bilinciyle, halkımıza karşı açılan bu savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım göstermektedir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Mısır ve Katar da Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin ABD tarafından sunulan teklife Hamas Hareketi ile diğer Filistinli grupların cevabını teslim aldıklarını duyurdu.

MISIR VE KATAR CEVABI ALDI

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ile Katar Dışişleri Bakanlığı, X hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, "Mısır ile Katar, Hamas ve Filistinli grupların ateşkes teklifine ilişkin cevabını teslim aldığını duyurmaktadır." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, ABD ile bir anlaşmaya ulaşmak üzere devam eden çabaların devam ettiği belirtilirken aracı ülkelerin cevabının inceleneceği ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin ilgili taraflarla koordinasyon halinde olunacağı aktarıldı.

"HAMAS'IN ATEŞKESLE İLGİLİ YANITINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferansla düzenlediği basın brifinginde, Hamas'ın ateşkes konusundaki yanıtına ilişkin soruları yanıtladı. Hamas'tan ateşkes konusunda Katar ve Mısır üzerinden cevap aldıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Kirby, "Bir dönüş almayı bekliyorduk. Tabii ki bu dönüş önemli. Şu anda bunu değerlendiriyoruz, (Hamas'ın yanıtını) henüz yeni aldık." ifadesini kullandı. Hamas'ın yanıtının tam olarak ne anlama geldiğini henüz söyleyemeyeceğini, tamamen değerlendirilmesinin ardından bu konuda daha net konuşabileceğini dile getiren Kirby, bu sürecin sonucunda ateşkese ulaşılmasını umduklarını belirtti.

BIDEN'IN ATEŞKES TEKLİFİ

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu. Hamas, esir takası için İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını sonlandırmasını ve bölgedeki İsrail askerlerinin tamamın ayrılmasını şart koşuyor. İsrail ise esir takası mutabakatına varılsa bile "Hamas'ın yok edilmesi, tüm esirlerin geri getirilmesi gibi hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'ye saldırıların devam edeceğini kaydediyor. Biden'ın açıkladığı önerideki kalıcı ateşkes konusundaki belirsizlik nedeniyle tarafların mutabakata varıp varamayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serdar Dur: Rabbimiz asla ihmal etmez. Rabbim mühlet verir kâfirlere de içimizdeki zalimlere de... Keser dönecek sap dönecek. Elbet hesap dönecek. 34 2 Yanıtla
  • Bülent Tan: ne güzel tiyatro. 7 2 Yanıtla

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