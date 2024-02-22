Hamas, Doğu Kudüs\'teki saldırıyı İsrail\'in katliamlarına karşı doğal bir tepki olarak nitelendirdi

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Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıyı " İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işlediği katliamlara karşı verilen doğal bir tepki" olarak nitelendirdi.

Doğu Kudüs'teki yasa dışı Maale Adumim Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen bir İsraillinin öldüğü silahlı saldırı sonrası Hamas, yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Filistin halkının, işgal altındaki topraklarda ulusal haklarını tümüyle elde edinceye kadar direnişini sürdüreceği belirtildi.

Filistinlilerin ulusal haklarının başında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin geldiği vurgulanan açıklamada, "İşgalciler, Kudüs'te yaptıkları ve ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımını engelleme planları ile kendilerine güvenlik sağlamayacak." ifadesi kullanıldı.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait bir mabet olarak kalmaya devam edeceği ve Yahudi yerleşimcilerin orada hiçbir hak elde edemeyeceği vurgulanan açıklamada, Filistinli gençlere İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı Kudüs ve diğer bölgelerde tansiyonu yükseltmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Doğu Kudüs'teki silahlı saldırı ise "İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işlediği katliam suçlarına karşı verilen doğal bir tepki" olarak değerlendirildi.

İslami Cihad'dan "Filistinlilerin meşru müdafaa hakkı" açıklaması

Öte yandan İslami Cihad Hareketi de Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Doğu Kudüs'teki silahlı saldırının "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da İsrail'in devam eden saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleştirildiği" ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Doğu Kudüs'te yasa dışı Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi çevresindeki araçlara düzenlenen silahlı saldırıda bir İsraillinin öldüğünü, 2'si ağır olmak üzere 8 İsraillinin yaralandığını duyurmuştu.

Haberde, "saldırıya karıştıkları" iddia edilen 3 Filistinlinin ise silahlı fanatik Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateşle öldürüldüğü aktarılmıştı.