Hamas, Filistin seçimlerinin 2027'ye ertelenmesinde diyaloğa hazır olduğunu bildirdi

Hamas, Filistin seçimlerinin ertelenmesinin "kapsamlı bir ulusal diyaloğu gerektirdiğini" belirterek, Filistin iç meselelerini düzenleme mekanizmaları üzerinde uzlaşmaya varmak amacıyla bu diyaloğa katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın genel seçimlerin devlet başkanlığı seçimleriyle birlikte 2027'de düzenlenmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Abbas'ın aldığı seçimlerin gelecek yıla ertelenmesi kararının "kapsamlı, ciddi ve verimli bir ulusal diyaloğu gerektirdiği" belirtildi.

Diyaloğun Filistin iç siyasi mekanizmalarını içermesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Hamas'ın tüm taraflar için net ve bağlayıcı sonuçlar üzerinde uzlaşmak için bu diyaloğa dahil olmaya hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Siyasi programı, geçiş sürecinin yönetimini, ulusal davamızı hedef alan tehlikeli siyonist tehditlerle yüzleşmeyi ve başta soykırım ve tehcir savaşına maruz kalan Gazze Şeridi olmak üzere bulundukları her yerde halkımızı kurtarmayı içeren kapsamlı bir ulusal strateji üzerinde uzlaşılması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

Filistin'de genel seçimler ertelendi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki genel seçimlerin 28 Kasım'da yapılmasını kararlaştırmıştı.

Yaklaşık 2 milyon 970 bin Filistinli seçmenin 1 milyon 590 bini Batı Şeria'da, 1 milyon 240 bini Gazze'de, yaklaşık 140 bini de Kudüs'te bulunuyor.

Filistin'de son genel seçimler 2006'da yapılmış ve Hamas sandalyelerin çoğunluğunu kazanmıştı.

Hamas ile Fetih arasında 2007'de başlayan iç çatışmalar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geçmesiyle sonuçlanmış, Fetih liderliğindeki Filistin yönetimi ise Batı Şeria'da kalmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Abbasın, iptal ettiği genel seçimlerin devlet başkanlığı seçimleriyle birlikte 2027'de düzenlenmesi kararını almıştı.