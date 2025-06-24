Hamas: Gazze'de Yardım Mekanizması Suçları Artırıyor - Son Dakika
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Hamas: Gazze'de Yardım Mekanizması Suçları Artırıyor

24.06.2025 21:58
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Hamas, ABD-İsrail işbirliğiyle oluşturulan yardım mekanizmasının suçları artırdığını açıkladı.

Hamas, İsrail'in ABD ile ortaklaşa yürüttüğü sözde yardım dağıtım mekanizması aracılığıyla Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik işlediği suçları artırdığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de katliamların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli bir sistemin bir an önce devreye alınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Sözde yardım dağıtım noktaları, sistematik bir soykırım politikasının parçası olarak, açlık ve aşağılanmayı yönetmek amacıyla kullanılan kasıtlı ölüm tuzaklarıdır." ifadelerine yer verildi.

"Suç işlenmeye devam ediyor; uluslararası koruma ve utanç verici sessizlik eşliğinde, insani hukuk ve normlar açıkça ihlal ediliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD-İsrail güdümünde Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan sözde yardım dağıtım merkezlerinde 27 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında 516 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 799'unun yaralandığı, 39 kişinin ise kayıp olduğuna dikkat çekildi.

Hamas, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlere (BM), "Katliamların durdurulması ve yardımların ulaştırılabilmesi amacıyla, güvenli ve BM denetiminde bir mekanizmanın sağlanması için acil müdahale" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Siyonist savaş suçlularının yargılanması ve Gazze'de kuşatma altındaki iki milyondan fazla insana karşı yürütülen soykırım savaşına derhal ve kapsamlı şekilde son verilmesi" gerektiği vurgulandı.

İsrail, 27 Mayıs'ta ABD'nin desteğiyle ve BM'nin karşı çıkmasına rağmen, sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla sınırlı yardım dağıtım planını devreye soktu. Plan, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında uygulanıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım suçlarını sürdürüyor. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu eylemlere son verilmesi yönündeki çağrılarını ve kararlarını da dikkate almıyor.

Bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 187 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. 11 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce insan yerinden edildi; kıtlık nedeniyle, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve büyük çaplı yıkım yaşandı.

İsrail, 18 yıldır Gazze Şeridi'ni abluka altında tutuyor. 2,4 milyon nüfusa sahip bölgede yaklaşık 1,5 milyon Filistinli, evlerinin yıkılmasıyla birlikte evsiz kaldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: Gazze'de Yardım Mekanizması Suçları Artırıyor - Son Dakika

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