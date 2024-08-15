Hamas'ın askeri kanadı İsrailli esiri öldürdü - Son Dakika
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Hamas'ın askeri kanadı İsrailli esiri öldürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırısında 2 çocuğunun öldürüldüğünü öğrenen bir Kassam üyesinin, intikam almak için korumakla görevli olduğu bir İsrailli esiri öldürdüğünü duyurdu.

15.08.2024 19:16
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırısında 2 çocuğunun öldürüldüğünü öğrenen bir Kassam üyesinin, "intikam almak için korumakla görevli olduğu bir İsrailli esiri öldürdüğünü" duyurdu.

Kassam, bir İsrailli esirin, onu koruyan Kassam üyesi tarafından öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmanın sonucunu Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

"Talihsiz olay" başlığıyla, İbranice, İngilizce ve Arapça olarak yayımlanan açıklamada, öldürülen İsrailli esirin fotoğrafının altında "Vahşetiniz, esirleriniz için ciddi tehlike oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "İsrailli esiri korumakla görevli Kassam üyesinin, 2 çocuğunun öldürüldüğünü öğrenmesinin ardından talimatlara aykırı olarak ve intikam dürtüsüyle hareket ettiğinin ortaya çıktığı" kaydedildi.

"Bu olay, ahlakımızı ve esirlerle ilişkilerde dinimizin öğretilerini yansıtmıyor. Şu ana kadar buna benzer 2 olay cereyan etti, bu nedenle talimatlarımızı sıkılaştıracağız." denilen açıklamada, esirlerin karşılaştığı tehlikelerin sorumlusunun, Filistin halkına karşı işlediği vahşi soykırım ile tüm insani kuralları çiğneyen İsrail olduğu vurgulandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Kassam Tugayları'nın açıklamasında yayınladığı fotoğrafın, kasım ayında Gazze'de naaşına ulaştıkları İsrailli esire ait olduğu ileri sürüldü.

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, 12 Ağustos'ta, İsrailli esirleri korumakla görevlendirilen iki Kassam üyesinin bir esiri ateş açarak öldürdüğünü, iki kadın esiri de ağır yaraladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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