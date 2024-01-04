Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri\'ye düzenlenen suikast, esir yakınlarının umutlarını söndürdü

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastın, İsrailli esir yakınlarının esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin umutlarını söndürdüğü belirtildi.

İsrail'in "Haaretz" gazetesinde yer alan "Hamas'ın tuttuğu rehinelerin aileleri Beyrut suikastını kutlamıyor" başlıkla haberde, suikastın esir aileleri için "zafer fotoğrafından başka her şeyi temsil ettiği" kaydedildi.

Aruri suikastının İsrail için bir "zafer anı" sunduğuna dikkat çekilen haberde, esir aileleri için ise suikast haberinin "kalbe saplanan bir bıçak" niteliği taşıdığı ifade edildi.

Suikastın esir aileleri için bir başka "derin hayal kırıklığı" oluşturduğu aktarılarak İsrailli esir babası Eli Shtivi'nin, "Artık tüm odağın kuzeydeki savaş ihtimali üzerine olacağından korkuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Shtivi, suikastın tam da daha fazla esirin serbest bırakılması ihtimalini düşündükleri bir zamanda gerçekleştiğini vurguladı.

Haberde, esir ailelerinin, "suikastın söndürdüğü umut kıvılcımının yasını tuttukları" aktarılırken suikast haberinin duyulduğu sırada ailelerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile toplantı halinde oldukları ancak telefonları alındığı için bunu gündeme getiremediklerine yer verildi.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi baş analisti Nahum Barnea, Aruri'ye düzenlenen suikast ile "İsrailli esirlerin hayatıyla kumar oynandığını" belirtmişti.

Suikastın esir takasına ilişkin müzakereleri erteleyeceği belki de sonlandıracağını öngören Barnae, suikastın İsrail'deki esir takasını hızlandıracağına ilişkin tahminlere işaret ederek, bunları "kendi kendilerine anlattıkları hikayeler" olarak yorumlamıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, iki gün önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakereleri durdurma kararı aldığını söylemişti.