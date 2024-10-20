Hamas, İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Güncel

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı 2. Blok'ta 2 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu belirtildi ancak ölüp ölmediklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, Cibaliya'nın batısında bir "Merkava" tipi tank ile biri "Nimr" tipi olmak üzere 3 personel taşıyıcının Yasin 105 füzeleriyle hedef alındığı ve mürettebatının öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.