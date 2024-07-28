Hamas, İsrail askerlerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Hamas, İsrail askerlerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerlerini hedef alan saldırılar düzenledi. Tel el-Heva Mahallesi ile Refah'ta gerçekleşen saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu ise çatışmalarda 2 askerin ağır yaralandığını duyurdu.

28.07.2024 20:31
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi ile Refah'ta İsrail askerleri ile araçlarının hedef alındığını, saldırılarda ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Kassam'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Refah'ın doğusundaki Es-Selam Mahallesi'nde İsrail askerlerinin antipersonel bombayla hedef alındığı, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde de İsrail personel aracının güdümlü füzeyle vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Bera bin Azib Camisi yakınlarında bir grup İsrail askerine antipersonel bombayla saldırı düzenlendiği, aynı bölgedeki personel aracının da Yasin-105 füzeleriyle vurulduğu, saldırılarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda 2 askerin ağır yaralandığını duyurdu.

Yaralanan askerlerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

Böylelikle Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 2 bin 160'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 4 bin 229 İsrail askeri yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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