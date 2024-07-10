Hamas, İsrail'in Filistinli Tutuklulara Uyguladığı İşkenceleri Kınadı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Filistinli Tutuklulara Uyguladığı İşkenceleri Kınadı

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hapishanelerde Filistinli tutuklulara uygulanan işkencelere bizzat katılmasının 'sadistliğini' kınadı. Hamas, binlerce Filistinli tutuklunun korkunç işkencelere ve kötü muameleye maruz bırakıldığını belirtti. Açıklamada, serbest bırakılan tutukluların anlattıkları ve vücutlarındaki izlerin barbarca uygulamaları gözler önüne serdiği ifade edildi. Hamas, uluslararası toplumdan acil müdahale çağrısında bulunarak, İsrail'in gözaltı tesislerine girilmesi ve işlenen ihlallerin araştırılması için komiteler oluşturulmasını istedi.

10.07.2024 18:25
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Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hapishanelerde Filistinli tutuklulara uygulanan işkencelere bizzat katılmasının "sadistliğini" yansıttığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli tutuklunun en korkunç işkencelere ve kötü muameleye maruz bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Serbest bırakılan tutukluların anlattıkları korkunç. Tutukluların vücutlarındaki izler de barbarca uygulamaları gözler önüne seriyor. Son olarak salıverildiklerinde gazeteci Muaz Amarne ???????ve sporcu Muazzez Ubeyyat'ın durumları da alıkonma merkezleri ve hapishanelerde işlenen korkunç suçlar ile tehlikeli ihlalleri kanıtlıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in "idari tutuklu" olarak 9 ay cezaevinde tuttuğu Filistinli Muazzez Ubeyyat'ın dün serbest bırakıldıktan sonra verdiği ifadelere değinilen açıklamada, "Ben Gvir'in yapılan işkencelere bizzat katıldığına ilişkin Ubeyyat'ın verdiği ifade, İsrailli bakanın ve faşizme boğulmuş hükümet üyelerinin sadizm seviyesini doğruluyor." denildi.

Açıklamada, Filistinli tutuklulara uygulanan kötü muamele ve işkencelerin "İsrail'in tüm uluslararası sözleşme ve yasalar karşısında duvara tosladığını, İsrail'in ve ordusunun ahlaksız olduğunu teyit ettiği" vurgulandı.

Uluslararası toplum, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletlere acil müdahale çağrısında bulunulan açıklamada, "İsrail'in gözaltı tesislerine girmek ve işlenen ihlalleri araştırmak için komiteler oluşturulması" istendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde yaşayan 5 çocuk babası Ubeyyat, İsrail'in 7 Ekim'den sonra Filistinlilere karşı başlattığı tutuklama dalgası sırasında gözaltına alınmıştı.

İsrail askeri yasaları uyarınca sanığın hakkındaki suçlamayı öğrenemeden demir parmaklıklar ardına gönderildiği "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapsedilen Ubeyyat, İsrail hapishanelerinde işkence altında geçirdiği 9 ayın ardından dün serbest bırakılmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA

İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Filistinli Tutuklulara Uyguladığı İşkenceleri Kınadı - Son Dakika

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