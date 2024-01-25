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Hamas, Mısır'ın Gazze ile arasındaki sınır şeridini kontrol etme tehditlerini reddediyor - Son Dakika
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Hamas, Mısır'ın Gazze ile arasındaki sınır şeridini kontrol etme tehditlerini reddediyor

Hamas, Mısır'ın Gazze ile arasındaki sınır şeridi Philadelphia Koridoru'na ilişkin Tel Aviv'in tehditlerini reddetmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Hamas, İsrail'in Philadelphia Koridoru'na yönelik tehditler konusundaki tutumunu takdir ediyor ve Mısır'ın bu tutumunun Filistin halkını desteklemede önemli bir rolü olduğunu vurguluyor.

Hamas, Mısır\'ın Gazze ile arasındaki sınır şeridini kontrol etme tehditlerini reddediyor
25.01.2024 - 11:55,
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Hamas, Mısır'ın Gazze ile arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'na ilişkin Tel Aviv'in tehditlerini reddetmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, Mısır'ın İsrail'in Philadelphia Koridoru'nu işgal etmesine yönelik bir hareketinin, Kahire-Tel Aviv ilişkilerini ciddi şekilde tehdit edeceğini ifade etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nunu, "Hamas, İsrail'in Philadelphia Koridoru'na yönelik İsrail tehditleri konusundaki tutumunu takdir ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaslı yetkili, Kahire'nin bu tutumunun, Filistin halkını İsrail saldırıları karşısında desteklemede; özellikle de Gazze halkının maruz kaldığı acımasız saldırıyı durdurmada Mısır'ın rolünün ve etkisinin önemini ifade ettiğini vurguladı.

İsrail'in Mısır - Gazze sınırı planı

İsrail'in, Mısır'ın Gazze ile olan sınırını kontrol etme arayışında olduğu biliniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ilk olarak 10 Aralık 2023'te Philadelphia Koridoru'nu işgal edeceklerini açıklamıştı. Aynı ifadelerini aynı ay içinde farklı açıklamalarında birkaç kez daha tekrar eden Netanyahu, 30 Aralık'ta, "İsrail, Philadelphia Koridoru'nu kontrolü altına almalıdır. Burası bizim elimizde ve bizim kontrolümüz altında olmalı, bunun dışında herhangi bir düzenleme İsrail tarafından kabul edilmeyecektir." şeklinde konuşmuştu.

Netanyahu ayrıca 13 Aralık'ta Philadelphia Koridoru ile ilgili yaptığı açıklamada bölgenin kontrolünü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldıramayacaklarını iddia etmişti.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan ise 23 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphia Koridoru'nu işgal etmesine yönelik bir hareketinin, Kahire-Tel Aviv ilişkilerini ciddi şekilde tehdit edeceğini belirtmişti.

İsrail basınında dün yer alan haberlerde, İsrail Başbakanlık Ofisi, ülkenin Ulusal Güvenlik Kurulu aracılığıyla geçen günlerde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştı ancak söz konusu talebin, Sisi tarafından geri çevrildiğini aktarmıştı.

Sisi'nin telefon görüşmesi talebini reddetmesinin "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların sona ermesinin ardından Mısır-Gazze sınırını kimin kontrol edeceğine ilişkin gerginlikle alakalı" olduğu kaydedilmişti.

?Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze Şeridi sınırındaki Refah Sınırı Kapısı'nın sürekli açık olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engellediğini söylemişti.

Philadelphia Koridoru

"Salahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979 yılında Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.

Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.

Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.

Kaynak: AA
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