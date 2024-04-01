Hamas, İsrail ordusunu pusuya düşürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusundan iki grubu pusuya düşürdüklerini duyurdu.
Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasında yapılan açıklamada, Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait bir personel aracının Yasin 105 füzesiyle hedef alındığı belirtildi.
Han Yunus kentinin orta kesimlerinde 7 askerden oluşan bir İsrail piyade grubunun pusuya düşürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, söz konusu askerleri kurtarmaya gelen diğer bir grubun da pusuya düşürüldüğüne işaret edildi.
Açıklamada, destek için gelen İsrail askerlerinin çıkan çatışmada öldürüldükleri ve yaralandıkları bilgisi verildi.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde bir askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 845 Filistinli öldürüldü, 75 bin 392 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600'e yükseldi.
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