Hamas, İsrailli rehinelerin öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Hamas, İsrailli rehinelerin öldüğünü duyurdu

Hamas, İsrailli rehinelerin öldüğünü duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan 3 İsrailli rehinenin öldüğünü duyurdu. Hamas, diğer yaralıların akıbeti netleşene kadar ölenlerin isim ve fotoğraflarının açıklanmayacağını belirtti. İsrail ordusu ise Pazartesi günü Hamas'ın elindeki 2 rehineyi kurtarmıştı.

13.02.2024 15:02  Güncelleme: 15:07
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GAZZE, 13 Şubat (Xinhua) -- Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, ellerindeki 3 İsrailli rehinenin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Pazartesi günü Xinhua'ya gönderilen basın açıklamasında Hamas, ölenlerin İsrail'in son hava saldırılarında ağır yaralanan sekiz İsrailli esirin üçü olduğunu söyledi.

Açıklamada, diğer yaralıların akıbeti netleşene kadar ölenlerin isim ve fotoğraflarının açıklanmayacağı belirtildi.

El Kassam Tugayları Pazar günü yaptığı açıklamadaysa, İsrail'in son 96 saat içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanlarda 2 İsrailli esirin öldüğünü ve 8 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Son 3 ölümün duyurulması, İsrail ordusunun Pazartesi günü erken saatlerde Hamas'ın elindeki İsrailli 2 rehineyi kurtarmasının birkaç saat ardından geldi. İsrail ordusu Pazartesi günü, 7 Ekim 2023'te Nir Eshkol kibbutzundan (İsrail'e özgü bir tür kolektif çiftlik) Gazze Şeridi'ne kaçırılan 60 yaşındaki Fernando Simon Merman ve 70 yaşındaki Louis Herr'i kurtarmıştı.

İsrail ordusunun 10 Ocak'ta yaptığı açıklamaya göre, 136 rehine halen Gazze Şeridi'nde esir tutuluyor.

Kaynak: Xinhua

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