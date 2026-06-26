Hamas: Ateşkes için Kahire'ye heyet gönderiyoruz - Son Dakika
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Hamas: Ateşkes için Kahire'ye heyet gönderiyoruz

26.06.2026 20:13
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Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, ateşkesin tam uygulanması için arabulucularla istişarelerin sürdüğünü ve yakında Filistinli gruplardan oluşan bir heyetin yeni önerilere cevap vermek üzere Kahire'ye gideceğini açıkladı. İsrail'i ihlallerle suçlayan Kasım, insani yardım ve yeniden inşa için uluslararası baskı çağrısı yaptı.

Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, Gazze Şeridi'nde ateşkesin tam olarak uygulanmasını sağlayacak ortak bir yaklaşıma ulaşma hedefiyle arabulucularla yürütülen istişarelerin devam ettiğini, yakında tüm gruplardan oluşan bir heyetin yeni önerilere cevabını teslim etmek üzere Kahire'ye gideceğini söyledi.

Gazze'de ateşkese ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kasım, Hamas Hareketinin Filistin'deki gruplar ile Türkiye, Mısır ve Katar'daki arabulucularla iletişim ve diyaloğunu sürdürdüğünü kaydetti.

Ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına dair bir mekanizmanın oluşturulması ve ilk aşamadan arta kalan noktaların tamamlanması için ortak bir yaklaşıma ulaşmak amacıyla istişarelere devam ettiklerini belirten Kasım, ortaya konulan yeni formüllere cevap sunmak için Kahire'yi ziyaret etme aşamasında olduklarını bildirdi.

Kasım, Hamas'ın Filistin halkının siyasi haklarının korunması ve soykırım savaşının durdurulması hedefiyle yürütülen siyasi çabalarla birlikte ulusal bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.

Arabulucuların ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un gösterdiği çabaların, işgalci İsrail güçlerinin varılan anlaşmanın gereklerini uygulamasını sağlaması ümidinde olduklarını ifade eden Kasım, ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının özellikle insani yönlerine ve Gazze Şeridi'nde devam eden soykırım savaşının durdurulmasına dikkati çekti.

Kasım, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında; Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin (NCAG) bölgeye girişi, uluslararası gücün Gazze'de konuşlanması ve Filistinlilerin elindeki silahlar konusunun yer aldığını söyledi.

Hamas Sözcüsü, Komitenin kente girişinde acele edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, aralarında güvenlik meselesi de olmak üzere Hamas Hareketinin yönetime dair tüm alanlarda devir teslime tümüyle hazır olduğunun altını çizdi.

Devam eden ihlaller

Sahadaki duruma ilişkin olarak Kasım, İsrail'i ateşkes anlaşmasına rağmen insani yardım girişlerinin kısıtlanması ve cinayetlerin sürdürülmesini de kapsayan "büyük ve sürekli ihlaller" gerçekleştirmekle suçladı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana binden fazla kişinin şehit olduğunu belirten Kasım, buna ek olarak Gazze Şeridi'nde "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın yeni bölgelerin içine doğru genişletildiğini, beraberinde insanların yerinden edilmesi ve evlerin yıkılması olaylarının yaşandığını ifade etti.

Kasım, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu ihlaller karşısında, öncelikle arabulucuların işgalci güce baskı yapmak adına net bir tavır sergilemesi, ikinci olarak ise gerçek bir yardım ve yeniden inşa sürecinin başlayabilmesi için Ulusal Komitenin Gazze Şeridi'ne girişini sağlamak amacıyla ciddi bir çalışma yürütülmesi gerekiyor."

Savaş sırasında bölgede yaşanan açlık krizinin tekrarlanması konusuna da değinen Kasım, "Halkımıza uygulanan açlık politikasının tekrarlanmasını ve dünyanın buna seyirci kalmasını istemiyoruz. Aynı şekilde, katliam ve yıkımların devam etmesi ve dünyanın bu duruma seyirci kalması da kabul edilemez." şeklinde uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Gazze Şeridi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: Ateşkes için Kahire'ye heyet gönderiyoruz - Son Dakika

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