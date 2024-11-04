Hamas Lideri Sinvar'ın Son Günleri - Son Dakika
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Hamas Lideri Sinvar'ın Son Günleri

Yahya Sinvar, saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği belirtiliyor.

04.11.2024 12:16
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İsrail'in geçen ay Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği aktarıldı.

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sinvar'ın 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Sinvar'ın İsrail saldırıları nedeniyle ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü bir bölgeye gönderdiği ve onlarla mektupla haberleştiği belirtildi.

Hamas liderinin ailesiyle mektupla 1 veya 1,5 ayda bir ancak haberleşebildiği ifade edildi.

Haberde, Sinvar'ın otopsisinde 16 Ekim'de öldüğü saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

İsrail yönetimi, sık sık Gazze'ye giden yardımların "Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını" iddia ediyor.

Sinvar, 16 Ekim'de Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Tel Aviv yönetimi uzun zamandır Sinvar'ın Gazze'de tünellerde saklandığını ve İsrailli esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını ileri sürüyordu.

İddia edilenin aksine Sinvar'ın yanında hiçbir İsrailli esir olmadığı ve Tel Sultan bölgesinde bir binada birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail askerleriyle çatışırken yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Lideri Sinvar'ın Son Günleri - Son Dakika

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