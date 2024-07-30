Hamas, Lübnan'daki direniş güçlerine mesaj gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, Lübnan'daki direniş güçlerine mesaj gönderdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'daki direniş güçlerine görüntülü mesaj gönderdi. Videoda, İsrail Savunma Bakanı'nın sözlerine atıfta bulunularak, direniş güçlerinin İsrail ordusuna ait tankları imha ettiği anlar yer aldı.

30.07.2024 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'daki direniş güçlerine görüntülü mesaj gönderdi.

Kassam'ın Telegram hesabında yayımlanan videonun başında İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın temmuz başında Lübnan'daki Hizbullah'a hitaben yaptığı konuşmada geçen " Refah'tan çıkan tank, Litani'ye ulaşabilir." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Ardından direniş güçlerinin İsrail ordusuna ait tankları imha ettiği anların yer aldığı videoda, "Lübnan'daki direniş güçlerine mesajımızdır: Bunlar, Gallant'ın Refah'tan çıkacağını söylediği tanklar. Biz, eminiz ki sizler görevi tamamlayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.

Video, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e hitaben sarf ettiği "Tankınız kalmayacak." sözleriyle son buldu.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Lübnan'daki direniş güçlerine mesaj gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
21:57 İngiltere’deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti
21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
22:06 Amasya’da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti Amasya'da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti
22:05 Cinayetten aranıyordu Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu Cinayetten aranıyordu! Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
19:27 Sağlık merkezini karıştıran kavga Doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Sağlık merkezini karıştıran kavga! Doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
19:16 Muğla’da kadın sığınma evi talebinde bulunan kadın PKKKCK üyesi çıktı Muğla'da kadın sığınma evi talebinde bulunan kadın PKK/KCK üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 01:49:19. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, Lübnan'daki direniş güçlerine mesaj gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement