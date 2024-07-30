Hamas, Lübnan'daki direniş güçlerine mesaj gönderdi

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'daki direniş güçlerine görüntülü mesaj gönderdi.

Kassam'ın Telegram hesabında yayımlanan videonun başında İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın temmuz başında Lübnan'daki Hizbullah'a hitaben yaptığı konuşmada geçen " Refah'tan çıkan tank, Litani'ye ulaşabilir." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Ardından direniş güçlerinin İsrail ordusuna ait tankları imha ettiği anların yer aldığı videoda, "Lübnan'daki direniş güçlerine mesajımızdır: Bunlar, Gallant'ın Refah'tan çıkacağını söylediği tanklar. Biz, eminiz ki sizler görevi tamamlayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.

Video, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e hitaben sarf ettiği "Tankınız kalmayacak." sözleriyle son buldu.