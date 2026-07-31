Hamas: Silah bırakma için İsrail taahhütleri gerekli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas: Silah bırakma için İsrail taahhütleri gerekli

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail anlaşma şartlarına uymadığı sürece silah bırakmayacaklarını duyurdu.

Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, İsrail'in anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde kendilerinin de direnişin silahı bırakmasına ilişkin taslak konusunda "hiçbir adım atmayacaklarını" belirtti.

Hamad, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki müzakere ve anlaşma taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın "Filistin halkının haklarını korumaya yönelik milli hedeflerine bağlı kalmayı sürdürdüğünü" vurgulayan Hamad, "İşgal güçleri (İsrail) anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe, direnişin (Hamas) silahı (bırakması) hakkında hiçbir adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

Hamad, silah konusunun tek başına ele alınamayacağını, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı gibi diğer ana konularla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

İsrail'in anlaşmaya uymasının şart olduğunu belirten Hamad, İsrail tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda kendilerinin de herhangi bir adım atmayacağını yineledi.

Hamad, İsrail'in Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın ilk aşamasında yaklaşık 3 bin 500 ihlal gerçekleştirdiğini söyleyerek, "İsrail, kalleşlik ve öldürme üzerine kurulu saldırgan bir devlettir, bu yüzden anlaşmaya uymadı." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: Silah bırakma için İsrail taahhütleri gerekli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

00:27
Beşiktaş’ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
00:21
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 04:29:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Hamas: Silah bırakma için İsrail taahhütleri gerekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.