Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İran\'da Öldürüldü

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1. ANONS (Türkçe): Yapay zekayla desteklenmiş seslendirme

Hamas ve İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü doğruladı.

ANONS (Türkçe): Yapay zekayla desteklenmiş seslendirme

Hamas ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Çarşamba günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü doğruladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)