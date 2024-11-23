Hamas'tan Ben-Gvir'e Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan Ben-Gvir'e Tepki

Hamas, Ben-Gvir'in Harem-i İbrahim'e düzenlediği baskını ciddi bir ihlal olarak kınadı.

23.11.2024 01:46
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???????Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler eşliğinde Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemesini, "devam eden suçlar ve kutsalları tehdit eden Yahudileştirme projeleri çerçevesinde yapılan ciddi bir ihlal" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Ben-Gvir ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Aşırılık yanlısı terörist Siyonist Bakan Ben-Gvir'in, Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailli ile Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemesi, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İslam ve Hristiyan kutsallarımızı tehdit eden, devam eden suçlar ve Yahudileştirme projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen ciddi bir ihlaldir." ifadesi kullanıldı.

"İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da suç planlarını hayata geçirme çabaları sürüyor." denilen açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri Filistin halkına ve kutsallarına karşı suç işlemeye teşvik ettiği, onlardan bu suçlar sebebiyle hesap soracak mekanizmaları durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilerin, "İsrail'in tehlikeli tedbirleri ve terör döngüsünü" kırmak için ayaklanması gerektiği kaydedilerek, İsrail işgali ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle mücadele, onlara işledikleri suç ve ihlallerin bedellerini ödetme çağrısı yapıldı.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir ve Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailli, bir Yahudi bayramını bahane ederek Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami

İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Ben-Gvir'e Tepki - Son Dakika

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